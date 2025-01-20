فُقد في سوريا منذ 13 عامًا.. الشرع يلتقي والدة الصحفي أوستن تايس

وطنا اليوم:التقى قائد الإدارة السورية أحمد الشرع الأحد والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المفقود منذ تغطيته للحرب السورية عام 2012.

والصحافي المستقل الذي عمل خصوصًا مع ماكلاتشي نيوز وواشنطن بوست ووكالة فرانس برس وكان يغطي الحرب في سوريا، خطِف في أغسطس/ آب 2012 في داريا، إحدى ضواحي دمشق.

وظهر تايس الذي كان يبلغ وقتذاك 31 عامًا في شريط فيديو في سبتمبر/ أيلول 2012، وهو معصوب العينين لكن هوية خاطفيه لا تزال مجهولة ولم يتوافر سوى القليل من المعلومات عنه منذ خطفه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” الرسمية على حسابها بمنصة إكس، أن “رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي بالسيدة ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المغيّب من قبل النظام البائد”، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن دعت الإدارة الأميركية، النظام السوري السابق الإفراج عن أوستن، إلا أنه نفى احتجازه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكدت والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس أن ابنها “بخير”، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل.

وقالت ديبرا تايس خلال مؤتمر صحفي بينما كانت محاطة بعدد من أفراد عائلتها: “نريد أن نكون حذرين جدًا بشأن ما نتشاركه”، مضيفة أن أوستن “يلقى عناية وهو بخير. نحن نعلم ذلك”.

وتابعت: “مكان وجوده قابل للتغيير، هذه ليست معلومة مهمة أبدًا. سيتم تحرير أوستن بالدبلوماسية، بالكلمات لا بالقنابل، بالكلمات وليس بالأسلحة”.

وعام 2022، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة “متأكدة” من أن الصحفي “محتجز لدى النظام السوري” مؤكدًا أنه طلب إطلاق سراحه.

وتدعو منظمة مراسلون بلا حدود منذ سنوات إلى إطلاق سراح الصحفي، ودعت السلطات الأميركية إلى بذل قصارى جهدها لتأمين إطلاقه.

وعام 2020، أرسل الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب الذي تعلق عليه عائلة تايس آمالًا كبيرة بعد إعادة انتخابه، رسالة شخصية بشأن الصحفي إلى رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، لكن الأخير قال إنه لا يعرف إذا كان تايس لا يزال حيًا.

كما أعلنت السلطات الأميركية في العام 2018 مكافأة قدرها مليون دولار لمن يقدم أي معلومات يمكن أن تقود إلى تحرير تايس.