عشية تنصيبه.. ترامب يعد بـ وقف غزو المهاجرين عند الحدود

وطنا اليوم:وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الأحد، خلال تجمع جماهيري أخير عشية أدائه اليمين الدستورية، بالتحرك “بسرعة وقوة غير مسبوقة” لـ”وقف الغزو عند حدود الولايات المتحدة” وتعزيز إنتاج النفط وقطع الطريق على “أيديولوجيات اليسار الراديكالي”.

وقال الرئيس الجمهوري المنتخب أمام آلاف من مؤيديه الذين تجمعوا في قاعة للرياضة والحفلات: “لقد انتصرنا!”، مضيفًا: “نحن نحب الانتصار، أليس كذلك؟”.

وقبل أن يتسلم منصبه رسميًا الإثنين، أراد قطب العقارات ورجل الأعمال السابق الذي يمنعه الدستور من الترشح لإعادة انتخابه، بعد أكثر من ولايتين له في منصبه، أن يستمتع للمرة الأخيرة بالأجواء المفعمة بالحماس لحملته المنتصرة.

عمليات “كارثية”

ووعد الملياردير البالغ 78 عامًا بموجة من المراسيم في أول يوم له في منصبه، مع التركيز خصوصًا على مكافحة الهجرة غير النظامية، وهو أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية، رغم تحذير صدر من بابا الفاتيكان فرنسيس، الذي اعتبر أمس أنّ عمليات الترحيل واسعة النطاق التي توعّد بها ترمب ستكون “كارثية”.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، سيعلن ترمب اليوم حال الطوارئ على الحدود مع المكسيك. ويُتوقع أيضًا أن يلغي بعض البرامج الهادفة إلى تعزيز التنوع في الإدارة الفدرالية، ويرفع القيود المفروضة على إنتاج النفط.

وثمة إجراء آخر متوقع هو العفو عن أشخاص دينوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، في محاولة لمنع التصديق على انتخاب جو بايدن. وفي خطاب مطول، أكد ترمب لأنصاره أنهم سيكونون “سعداء جدًا” بالقرار الذي سيتخذه في هذا الشأن الإثنين.

ووسط التصفيق، شدّد ترمب الأحد أيضًا على ضرورة “إنقاذ تيك توك”، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلِّق تطبيق قانونٍ يُحظّر هذه المنصّة التي تعذّر الوصول إليها موقتًا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال ترمب: “صراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه”.

أكبر برنامج ترحيل

من جهته، وعد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وحليف ترمب، الأحد بجعل الولايات المتحدة “قوية لقرون”. وقال ماسك على المنصة إلى جانب ترامب: “هذا الانتصار هو حقًا البداية. ما يهم هو إحداث تغييرات كبيرة، وإرساء أسس لتكون أميركا قوية لقرن من الزمن، لقرون وإلى الأبد”.

وكان ترمب وصل إلى واشنطن السبت عشية تنصيبه الإثنين، برفقة زوجته ميلانيا وأفراد آخرين من عائلته. وقال الرجل الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إن لا عدد دقيقًا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددًا “قياسيًا” من المراسيم اعتبارًا من بعد ظهر الإثنين.

وعندما سألته صحافية في شبكة إن بي سي نيوز: “أكثر من مئة؟”، أجاب الرئيس الجمهوري: “في هذه الحدود على الأقل”. وكان تعهد خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه التراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.

وسبق أن قال ترمب في أحد تجمعاته الانتخابية: “بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا”،

وأكد السبت أن طرد المهاجرين غير النظاميين – الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة – “سيبدأ سريعًا جدًا”. وأضاف: “لا أستطيع أن أقول في أي مدن، لأن الأمور تتغير”، وذلك بعد أن تحدث مسؤول في إدارته المقبلة عن مدينة شيكاغو ذات الغالبية الديموقراطية.

ووضع ترمب إكليلًا من الزهور في مقبرة أرلينغتون الوطنية الأحد قبل حضوره تجمع مؤيديه في واشنطن، فيما خرج آلاف المتظاهرين في شوارع واشنطن السبت احتجاجًا على سياساته.