الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة دمرت أو تضررت جراء العدوان

وطنا اليوم:قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، الاثنين، إن 92% من المنازل في قطاع غزة، أي قرابة 436 ألف منزل، دُمرت او تضررت من جراء العدوان الإسرائيلي، فيما نزح 90% من الفلسطينيين عن بيوتهم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن: “إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل.

وأضاف، ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى 40 مليار دولار أميركي، وحسب التقديرات نفسها، فإن كمية الأنقاض في القطاع بلغت نحو 37 مليون طن

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 فلسطينيا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال قرابة 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.