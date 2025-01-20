الفوسفات : مذكرة تفاهم بين الشركة الهندية الأردنية للكيماويات وغرفة صناعة الأردن

وطنا اليوم:وقعت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية وغرفة صناعة الأردن اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تنظيم شراء شركات صناعة الأسمدة المتخصصة الأردنية لمادة حامض الفوسفوريك والمستخدمة في إنتاج الأسمدة المتخصصة المركبة.

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، إلى وضع إطار يحدد السياسة السعرية لمادة حامض الفسفوريك المُنتج من قبل الشركة الهندية الأردنية للكيماويات.

وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية هذه المذكرة مع غرفة صناعة الاردن والتي تجسد الشراكة الحقيقية بين المؤسسات والشركات الوطنية المختلفة للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، لافتا الى أن مذكرة التفاهم سيكون لها انعكاس ايجابي وكبير على القطاع الصناعي في المملكة.

وقال إن الشركة تولي ضمن خططها أهمية خاصة للصناعات التحويلية، وتتطلع الى تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال وتنويع منتجاتها، وتخفيض كلف الانتاج، وبما يعزز القيمة المضافة لمادة الفوسفات، ويعظم دور الشركة في رفد الإقتصاد الوطني.

ولفت الدكتور الذنيبات إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها شركة مناجم الفوسفات على مستوى الإنتاج والمبيعات والأرباح، وما تحققه من تنوع في شراكاتها المحلية والخارجية، وبما يسهم في تعزيز مكانة الشركة في سوق الأسمدة العالمي والتوسع في هذا المجال.

وثمن الدكتور الذنيبات دور غرفة صناعة الأردن في المساهمة بتنمية الصناعات الوطنية وتطويرها، مشيدا بجهود كوادر شركة مناجم الفوسفات العاملة في مختلف المواقع، وما تبذله من جهود كبيرة لخدمة اهدافها، واستدامة عملية الإنتاج والتصنيع وفق أعلى معايير الجودة.

من جانبه، قال المهندس الجغبير إن المذكرة من شأنها المساهمة في توفير المواد الأولية للمصانع الأردنية، ودعم قطاع الصناعات الكيماوية المحلية؛ وبما يعزز تنافسية هذا القطاع الحيوي عبر الاستفادة من مدخلات الإنتاج المحلية، والمساهمة في زيادة صادراته وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأشاد المهندس الجغبير بالدور الوطني لشركة مناجم الفوسفات وما تشكله من رافعة اقتصادية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن التعاون بين الغرفة وشركة مناجم الفوسفات الأردنية والمؤسسات الوطنية بشكل عام يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتنافسيته وبما ينسجم مع رؤية التحديث الإقتصادي.

وتعمل غرفة صناعة الأردن بموجب المذكرة، على إعداد قائمة بالشركات الأردنية المنتجة للأسمدة المتخصصة الراغبة بشراء مادة حامض الفسفوريك لتصنيع الأسمدة فقط، وتزويد الشركة الهندية الأردنية للكيماويات بأسماء هذه الشركات والتي تنطبق عليها شروط التوريد إلى الشركة واحتياجاتها من مادة حامض الفوسفوريك بشكل ربعي.

ونصت المذكرة على قيام غرفة صناعة الأردن بالتنسيق بين الاطراف المعنية وضمن صلاحياتها في كل المحافظات من حيث عدم إصدار أي شهادات منشأ لحامض الفسفوريك المباع بموجب هذه المذكرة، والذي سيكون حصراً بموافقة الشركة الهندية الأردنية للكيماويات وللحامض المباع عن طريقها مباشرة فقط.

وتقوم الشركة الهندية الأردنية للكيماويات بحسب المذكرة، بتحديد سعر البيع لحامض الفوسفوريك بشكل ربعي وذلك حسب سعر البيع المعلن عالمياً وبموجب المعادلة السعرية المتفق عليها، والالتزام بتزويد مصانع الأسمدة بالحامض المركز ضمن مواصفات التصدير الخارجي