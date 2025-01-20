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39,65 مليار دينار قيمة حركات الدفع الالكتروني بالأردن العام الماضي

منذ 25 ثانية
39,65 مليار دينار قيمة حركات الدفع الالكتروني بالأردن العام الماضي

وطنا اليوم:ارتفع عدد حركات المدفوعات الرقمية في الأردن عبر تطبيقات “كليك” و”إي فواتيركم” والمحافظ الإلكترونية وحوالات “التقاص الآلي” خلال العام الماضي بنسبة 81,67%، ليسجل أكثر من 218 مليون حركة، مقارنة مع أكثر من 120 مليون حركة في العام 2023.
وبحسب بيانات فإن نسبة ارتفاع قيمة حركات النقد المتداول في الأردن من هذه التحويلات النقدية للعام الماضي بلغت 42,98%، لتسجل 39,65 مليار دينار أردني، مقارنة مع 27,73 مليار دينار في العام 2023.
وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك)، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال العام الماضي، 83,9 مليون حركة وبقيمة 12,1 مليار دينار أردني.
وكليك هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته جوباك في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة على النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.
فيما بلغ عدد حركات الدفع المنفذة الرقمية عبر تطبيق “إي فواتيركم” المعتمد من البنك المركزي الأردني، 66 مليون حركة بقيمة 13,2 مليار دينار، إذ أطلق “إي فواتيركم” في حزيران 2014، وهو نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا، وتعود ملكيته لشركة جوباك وتقوم بتشغيله شركة مدفوعاتكم.
بينما بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني في الأردن خلال العام الماضي، 56,8 مليون حركة بقيمة 5,23 مليارات دينار.
وأطلق “جوموبي” في نيسان 2014، وهو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع الفوري عبر الهواتف المتنقلة من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.
أما حركات غرفة التقاص الآلي للحوالات المنفذة في الأردن خلال العام الماضي بلغت 11,29 مليون حوالة، وبقيمة 9,13 مليارات دينار أردني.
وأطلق نظام غرفة التقاص الآلي “ACH” في عام 2016 كنظام دفع آمن يهدف إلى تزويد البنوك بخدمات الدفع بالتجزئة التي تسهّل وتسرّع تنفيذ العديد من التحويلات النقدية الفردية الدائنة والمدينة ذات القيمة المنخفضة القيمة للمساهمة في تعزيز كفاءة النظام المالي في المملكة. وحالياً، يسمح للبنوك فقط بالربط على النظام.
في العام 2023، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر (كليك) 30,21 مليون حركة وبقيمة 4,48 مليارات دينار أردني، فيما بلغ عدد حركات الدفع عبر “إي فواتيركم 52,59 مليون حركة بقيمة 11,61 مليار دينار، بينما بلغ عدد الحركات عبر المحافظ الإلكترونية 26,61 مليون حركة بقيمة 3,12 مليارات دينار. أما حركات الحوالات المنفذة بلغت 10,65 ملايين حوالة، وبقيمة 8,52 مليارات دينار.


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