الصفدي: شركتي الفوسفات والبوتاس ادخلتا ملايين الارباح إلى خزينة الدولة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ان شركتي الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية ادخلتا ملايين الارباح إلى خزينة الدولة.

وأضاف الصفدي ، في حديثه مع الصناعيين ، ان القطاع الصناعي مر بظروف صعبة جدا وتحديات كثيرة. الصفدي: جميع اعضاء مجلس النواب لديهم كفاءات عالية جدا، وبمختلف احزابهم، وان جميعهم يعملون لمصلحة الوطن .

وأكد الصفدي أهمية المضي بتنفيذ مسارات التحديث الشاملة التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى اننا نلتقي اليوم للحديث في مسار التحديث الاقتصادي، ومجلس النواب حريص على تمكين القطاع الصناعي والتجاري لمواجهة التحديات التي تقف أمامه، وللنهوض بها بالشكل المطلوب.

وقال الصفدي، إن أمام غرف الصناعة والتجارة آفاق مهمة في عملية الإعمار في غزة وسوريا، مشيراً إلى أهمية التعاون بين مجلس النواب مع القطاع الصناعي للعمل على تذليل العقبات التي تواجهه في سبيل مواصلة نجاحاته.

من جهته قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان هذا اللقاء يسهم في تعزيز الشراكة بين مجلس النواب وغرف الصناعة، خصوصا انه يأتي في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس مسيرتنا الاقتصادية والتشاركية.

وقال إن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به من تشابك وتداخل مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واوضح الجغبير ان 40% من النمو الاقتصادي المتحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، جاء بفضل القطاع الصناعي، ويعتبر الأكثر قدرة على استحداث فرص العمل وتشغيل الأردنيين بتشكيله 21% من القوى العاملة وإعالته أكثر من مليون مواطن.

ودعا الجغبير الى تشكيل لجنة مشتركة بين رؤساء اللجان المعنية بالاقتصاد وغرفة صناعة الأردن، تعمل بشكل دوري على بحث التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بالتشريعات.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان إن اللجنة مستعدة لتكثيف التعاون في سبيل ان يواصل القطاع عمله وإنتاجه بالشكل المأمول.

واضاف ابو حسان ان الظروف الإقليمية اليوم تخلق المزيد من الفرص التي يجب استثمارها بما ينعكس ايجاباً على الاردن من زيادة في الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب.

من جهته قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب هيثم زيادين إن لجنة الطاقة النيابية تعمل على عقد اجتماعات متواصلة مع القطاع الصناعي للاستماع لمطالبه والعمل على تحقيقها وتذليل العقبات التي تواجهه.

وأكد زيادين أهمية القطاع الصناعي فهو أحد أعمدة الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى ان لجنة الطاقة النيابية ستواصل مع بقية اللجان النيابية أعمالها للبقاء على اتصال مباشر مع القطاع والعمل معه بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وقدم النواب خلال اللقاء جملة من الحلول والمقترحات الهادفة إلى تدعيم القطاع الصناعي، فيما قدم الدكتور نائل الحسامي مدير عام صناعة عمّان ملخصاً يتضمن دور القطاع في نمو الاقتصادي الوطني ودوره في محرك التشغيل.