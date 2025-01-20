انتشال 24 جثة من مقبرة جماعية سرية في المكسيك

وطنا اليوم:أعلنت السلطات المكسيكية انتشال 24 جثة من مقبرة جماعية سرية بضواحي مدينة غوادالاخارا، ثاني أكبر مدن البلاد.

وأفاد مكتب المدعي العام في ولاية خاليسكو، في بيان صدر أمس الأحد، أن عمليات البحث بدأت في 13 كانون الأول /ديسمبر الماضي في منطقة تابعة لبلدية زابوبان، واستمرت لمدة شهر نظرًا لأن البقايا البشرية كانت مقطعة ومعبأة داخل 72 كيسًا.

وشارك في عمليات البحث محققون وخبراء في الطب الشرعي، مستخدمين طائرات درون مزودة بكاميرات حرارية، وأجهزة استشعار جيوفيزيائية، بالإضافة إلى كلاب مدربة، وفق ما جاء في البيان الذ نقلته وكالة “أ ف ب”.

وحددت السلطات المكسيكية هوية ستة من الجثامين وهم امرأة وخمسة رجال، كانوا قد أُبلغ عن فقدانهم بين عامي 2021 و2023، فيما تستمر جهود الخبراء في التعرف على بقية الضحايا الذين يبلغ عددهم 18 شخصًا.

وتُعد ولاية خاليسكو من أكثر الولايات المكسيكية تضررًا من ظاهرة الاختفاء، حيث سُجل فيها 15,382 حالة اختفاء حتى 31 كانون الأول، بحسب بيانات مكتب نائب المدعي العام لشؤون المفقودين.

وتعود هذه الظاهرة بشكل أساسي إلى أنشطة الجريمة المنظمة التي تسيطر عليها عصابة “كارتل خاليسكو الجيل الجديد”، والتي تُعد من أبرز المنظمات الإجرامية في المنطقة.