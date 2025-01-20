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رغم مضايقات الاحتلال.. الفلسطينيون يحتفلون بتحرير أسراهم

منذ 33 ثانية
رغم مضايقات الاحتلال.. الفلسطينيون يحتفلون بتحرير أسراهم

وطنا اليوم:احتفل مئات الفلسطينيين في بلدة بيتونيا وسط الضفة الغربية المحتلة، بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة حماس وإسرائيل.
ورغم المضايقات والتحذيرات الإسرائيلية، فقد تجمع مئات الفلسطينيين أمام حافلات الأسرى في بيتونيا غرب مدينة رام الله، القادمة من سجن عوفر الإسرائيلي، مطلقين الألعاب النارية والهتافات احتفاءً بتحرير الأسرى.
وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 90 أسيرا فلسطينياً من سجن عوفر العسكري بعد منتصف الليل، وذلك بعد تأخير دام 7 ساعات عن موعد الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات من قطاع غزة.
وتحركت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم -الساعة الواحدة صباح الاثنين بتوقيت القدس المحتلة (الثانية بتوقيت مكة المكرمة)- في حين كان الأهالي ينتظرون أمام السجن. وقد تعرضوا لاعتداءات من قوات الاحتلال التي أجبرتهم على إخلاء المنطقة.


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