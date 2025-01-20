ترامب: سيتم إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

وطنا اليوم_تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال تجمّع حاشد الأحد في واشنطن عشية تنصيبه، بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها جو بايدن.

وقال ترامب لآلاف من مؤيّديه الذين تجمعوا في قاعة “كابيتال وان” بالعاصمة الأميركية “سنوقف الغزو عند حدودنا”.

وأضاف: “سأكشف عن تدابير أمن الحدود في خطاب التنصيب”.

وأعلن أنه سيتصرف “بسرعة وقوة غير مسبوقتين” عندما يتسلم الإثنين منصبه رئيسا للولايات المتحدة.

وتابع قائلا: “اعتبارا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك”.

وشدد ترامب على ضرورة “إنقاذ تيك توك”، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلّق تطبيق قانون يحظر هذه المنصة التي تعذّر الوصول إليها موقتا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.