بايدن: إطلاق سراح 3 محتجزين في غزة كل 7 أيام

وطنا اليوم_كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن آلية إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة التبادل.

وقال بايدن في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماع X إنه من المقرر إطلاق سراح 3 محتجزين كل 7 أيام، بما ذلك أمريكيان على الأقل في المرحلة الأولى اتفاق الهدنة وتبادل الاسرى والمحتجزين.

ويسبق ذلك بحسب الرئيس الذي تنتهي ولايته الليلة، إنّ حماس ستطلق سراح 4 إسرائيليات خلال 7 أيام.

وسلمت كتائب القسام مساء اليوم الأحد، 3 محتجزات اسرائيليات للصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ليعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلمهن بالفعل ونقلهن بطائرة إلى المستشفى لإجراء فحوصات حول صحتهن.