بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون عدة طرق في الضفة

20 يناير 2025
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون عدة طرق في الضفة

وطنا اليوم_هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين وأغلقوا عدة طرق ومفترقات رئيسية، في الضفة الغربية.

 

وذكرت وكالة الانباء الرسمية “وفا” بأن عشرات المستوطنين تجمهروا عند الشارع الرئيسي قرب بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا مركبات المواطنين وأغلقوا الطريق، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة.

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن مستعمرين تجمهروا قرب حاجزي عطارة وعين سينيا العسكريين المقامين على أراضي المواطنين شمال رام الله، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.

 

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.

 

وفي محافظة القدس، هاجم مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، مركبات المواطنين قرب قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة، على الطريق الواصل بين قرية جبع وبلدة حزما، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار في المركبات.

 

وفي محافظة قلقيلية، هاجم مستوطنون بالحجارة ممتلكات المواطنين من محال تجارية و”عربات”، الواقعة على الشارع الرئيس “قلقيلية-نابلس”، بالقرب من قرية جينصافوط شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

وفي نابلس، نفذ مستوطنون أعمال عربدة قرب مدخل بلدة حوارة وحاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

رغم مضايقات الاحتلال.. الفلسطينيون يحتفلون بتحرير أسراهم

05:37

ترامب: سيتم إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

03:34

حافلات الأسرى المفرج عنهم تتحرك من سجن عوفر العسكري

02:33

هيئة البث العبرية: حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات

01:09

عاجل .. وفاة خمسيني دهساً في الزرقاء

23:31

هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

22:01

احتجاز مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري في بيتونيا ونقلها إلى مركز الشرطة بالبالبوع

21:19

مهم من كهرباء إربد بشأن انقطاع التيار عن هذه المناطق غداً

20:41

لماذا تعمدت حماس تسليم الأسيرات الثلاث بساحة السرايا

20:23

رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

20:20

اهلنا في غزة مبروك نصر مقاومتكم

19:51

صدمة بالأوساط الإسرائيلية : القسام في شوارع غزة من جديد

وفيات
وفيات الأحد 19-1-2025وفيات الجمعة 17-1-2025وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”