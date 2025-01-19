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هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

19 يناير 2025
هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

وطنا اليوم_حقق فريق هجانة الأمن العام الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية، والتى أختتمت فعالياتها في مدينة شرم الشيخ المصرية.

 

وفاز فريق هجانة الأمن العام بالمركز الأول في سباق “الحقايق قعدان” ، وبالمركز الأول بمسابقة أجمل هجين عبر الهجين “شامان”. وقدم فريق هجانة الأمن العام عروضاً متميزة خلال المسابقة.

 

وتنافست الهجن المصرية والأردنية بقوة على المراكز الأولى، إذ تمكن الفريق من الفوز بالكأس الذهبي في البطولة التي أقيمت وسط رعاية رسمية وحضرها نخبة من الشخصيات والإعلاميين وقيادات اتحادات الهجن العربية، ووفود من ست دول عربية هي: السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، والكويت، إلى جانب تونس والجزائر، بالإضافة إلى مشاركة 17 محافظة مصرية.

 

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه المقدم متعب المسامرة ، واللاعبون: مشعل المصبحيين ، أحمد الدبوبي ، أيهم الزوايدة.


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