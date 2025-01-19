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الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

19 يناير 2025
الملك يؤكد ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري، والوفد المرافق.
وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين الأردن والمملكة المتحدة.
وجرى بحث التطورات الإقليمية، إذ أكد جلالة الملك ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وحذر جلالته من خطورة تبعات الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لجهود تحقيق السلام، مجددا التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وبالحديث عن سوريا، أكد جلالته أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار الإقليم.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


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