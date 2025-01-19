الملك يؤكد أهمية تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، التأكيد على متانة الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات.

وبالحديث عن المستجدات بالمنطقة، أكد جلالته أهمية تكثيف جهود الاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الكافية لجميع أنحاء القطاع.

وشدد جلالة الملك على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا ومواطنيها، والعمل بشكل حثيث لاستعادة الاستقرار.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف كاتزيسافاس.