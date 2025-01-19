بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

19 يناير 2025
الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الأردن والعراق، إذ أكد جلالته الحرص على تعزيزها في المجالات كافة.
كما جرى بحث آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها.
وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية الراهنة، لا سيما في غزة وسوريا.
وثمن بارزاني جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

رغم مضايقات الاحتلال.. الفلسطينيون يحتفلون بتحرير أسراهم

05:37

ترامب: سيتم إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

03:34

حافلات الأسرى المفرج عنهم تتحرك من سجن عوفر العسكري

02:33

هيئة البث العبرية: حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات

01:09

عاجل .. وفاة خمسيني دهساً في الزرقاء

00:12

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون عدة طرق في الضفة

23:31

هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

22:01

احتجاز مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري في بيتونيا ونقلها إلى مركز الشرطة بالبالبوع

21:19

مهم من كهرباء إربد بشأن انقطاع التيار عن هذه المناطق غداً

20:41

لماذا تعمدت حماس تسليم الأسيرات الثلاث بساحة السرايا

20:23

رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

20:20

اهلنا في غزة مبروك نصر مقاومتكم

وفيات
وفيات الأحد 19-1-2025وفيات الجمعة 17-1-2025وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”