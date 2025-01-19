الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الأردن والعراق، إذ أكد جلالته الحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

كما جرى بحث آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية الراهنة، لا سيما في غزة وسوريا.

وثمن بارزاني جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.