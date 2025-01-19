بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الجيش الإسرائيلي يتسلم المحتجزات الثلاث المفرج عنهن

19 يناير 2025
الجيش الإسرائيلي يتسلم المحتجزات الثلاث المفرج عنهن

وطنا اليوم:انتتهت عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من كتائب عز الدين القسام إلى الصليب الأحمر، وذك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة اليوم الأحد.
وتمت عملية التسليم بحضور جماهير غفيرة من الغزيين وبرفقة عناصر من كتائب القسام ظهروا بكامل عدتهم وأسلحتهم ومركباتهم وسط ساحة السرايا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي، بعد إطلاق سراحهن من قِبل كتائب القسام في غزة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14

رغم مضايقات الاحتلال.. الفلسطينيون يحتفلون بتحرير أسراهم

05:37

ترامب: سيتم إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

03:34

حافلات الأسرى المفرج عنهم تتحرك من سجن عوفر العسكري

02:33

هيئة البث العبرية: حماس قدمت هدايا تذكارية للأسيرات الإسرائيليات

01:09

عاجل .. وفاة خمسيني دهساً في الزرقاء

00:12

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون عدة طرق في الضفة

23:31

هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية

22:01

احتجاز مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري في بيتونيا ونقلها إلى مركز الشرطة بالبالبوع

21:19

مهم من كهرباء إربد بشأن انقطاع التيار عن هذه المناطق غداً

20:41

لماذا تعمدت حماس تسليم الأسيرات الثلاث بساحة السرايا

20:23

رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

20:20

اهلنا في غزة مبروك نصر مقاومتكم

وفيات
وفيات الأحد 19-1-2025وفيات الجمعة 17-1-2025وفيات الخميس 16-1-2025وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”