الجيش الإسرائيلي يتسلم المحتجزات الثلاث المفرج عنهن

وطنا اليوم:انتتهت عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من كتائب عز الدين القسام إلى الصليب الأحمر، وذك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة اليوم الأحد.

وتمت عملية التسليم بحضور جماهير غفيرة من الغزيين وبرفقة عناصر من كتائب القسام ظهروا بكامل عدتهم وأسلحتهم ومركباتهم وسط ساحة السرايا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي، بعد إطلاق سراحهن من قِبل كتائب القسام في غزة