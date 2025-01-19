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أورنج الأردن ترعى فعالية إنترنت الأشياء في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

19 يناير 2025
أورنج الأردن ترعى فعالية إنترنت الأشياء في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن رعايتها لفعالية “إنترنت الأشياء” التي نظمها نادي إنترنت الأشياء (IoT) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (PSUT)، والتي عقدت في مقر الجامعة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.
وهدفت الفعالية إلى تعزيز الحوار والتواصل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بهدف سد الفجوة بينهما وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وتشكل هذه الرعاية امتداداً لالتزام أورنج بدعم المبادرات التي تُسهم في تمكين الشباب وتطوير الكفاءات المحلية.
وأعربت أورنج الأردن عن فخرها برعاية هذه الفعالية التي تتماشى مع رؤيتها لتعزيز التحول الرقمي وتمكين الشباب من استكشاف أحدث الابتكارات، مؤكدةً أن الشراكة الراسخة مع الجامعات الأردنية تكتسب زخماً هاماً في إطار المساعي المشتركة لتحويل المملكة إلى ملتقى يعرّف المهتمين بأحدث ما توصل له العالم في جميع المجالات.
وشهدت الفعالية مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل الملهمة التي تناولت أحدث التطورات والتطبيقات في مجال إنترنت الأشياء، مما يوفر فرصة مميزة للطلبة والأكاديميين للتواصل مع قادة التكنولوجيا واستكشاف فرص التعاون والتطوير المشترك.


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