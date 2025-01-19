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بدء عملية نقل الأسيرات المختطفات إلى الصليب الأحمر

19 يناير 2025
بدء عملية نقل الأسيرات المختطفات إلى الصليب الأحمر

وطنا اليوم:أفادت القناة ١٢ الإسرائيلية ببدء عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تنتظر أن تتسلم من إسرائيل قائمة تتضمن 90 اسما لأسرى من النساء والأطفال من المتوقع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلي
وقالت الحركة في بيان “من المنتظر أن يسلم الاحتلال بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسما لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وأكدت إسرائيل وقطر اليوم الأحد أن وقف إطلاق النار ي غزة دخل حيز التنفيذ بعد تأخير، بعدما تلقت إسرائيل من حماس قائمة بأسماء ثلاث رهينات سيتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق اليوم الأحد.
وبحسب خطة وقف إطلاق النار، ستستعيد إسرائيل 33 محتجزا لدى حماس في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، خلال هدنة أولية مدتها 42 يوما.
وأكّدت الحركة في بيانها أن الاتفاق “ينص على الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل (كل) أسيرة مدنية من الاحتلال”، وأشارت إلى أن “الـ 90 اسما هي ضمن قائمة متفق عليها تشمل 120 اسما من ذات الفئة”.


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