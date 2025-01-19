وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025

وفقاً للتخصصات التالية:

الكلية

التخصص الدقيق

الرتبة الأكاديمية

ملاحظات

كلية تكنولوجيا المعلومات

علم الحاسوب

أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد

الحصول على معادلة لشهادة

الدكتوراه في التخصص الدقيق.

هندسة البرمجيات

أمن المعلومات والفضاء السيبراني

علم البيانات والذكاء الاصطناعي

يشترط في المتقدم:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصص المطلوب من جامعة مرموقة ومعترف بها

أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.

يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.

أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.

تعطى الأولوية من لديه خبرة عملية منتظمة.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

الترقيات الأكاديمية

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية من خلال موقع جامعة فيلادلفيا

علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الاحد 26/1/ 2025

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app/login

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)