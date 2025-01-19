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إتلاف كميات كبيرة من المخدرات ضُبطت بمقرات الفرقة الرابعة

19 يناير 2025
إتلاف كميات كبيرة من المخدرات ضُبطت بمقرات الفرقة الرابعة

وطنا اليوم:أتلفت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الأحد، كميات كبيرة من المخدرات تم ضبطها في مقارّ الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري قبل سقوط النظام.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة آفة المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضافت أن إدارة مكافحة المخدرات في الوزارة أشرفت على إتلاف المواد المخدرة التي عُثر عليها داخل مقارّ الفرقة الرابعة، التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ووفق الوكالة “بدأت إدارة مكافحة المخدرات عمليات نقل المواد المخدرة من الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد إلى مكان مخصص تحضيراً لإتلافها، وذلك ضمن المساعي المستمرة لمكافحة المخدرات والحد من آثارها”.


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