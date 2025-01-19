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كلية الحقوق في جامعة البترا تحصد المركز الأول أردنيًا في مسابقة المحكمة الصورية العربية

19 يناير 2025
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصد المركز الأول أردنيًا في مسابقة المحكمة الصورية العربية

وطنا اليوم:وق في جامعة البترا تحصد المركز الأول أردنيًا في مسابقة المحكمة الصورية العربية

حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا متميزًا بحصولها على المركز الأول بين الجامعات الأردنية في مسابقة المحكمة الصورية العربية الحادية عشرة، وذلك بعد تصدرها التصفيات الوطنية التي هدفت إلى اختيار الممثل الرسمي عن المملكة الأردنية الهاشمية في النهائيات الإقليمية.
وبهذا الإنجاز، تأهل فريق الكلية لتمثيل الأردن في النهائيات التي ستُعقد في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في المسابقة التي تنظمها كلية القانون الكويتية العالمية.
وأشاد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود الكلية المبذولة لتطوير مهارات الطلبة الأكاديمية والعملية، مؤكدًا أن التفوق جاء نتيجة إستراتيجية الكلية لتأهيل طلبتها بالمعارف والكفايات القانونية التي تعزز فرصهم في سوق العمل. وقدم الدباس شكره وتقديره للفريق المشارك، مثمنًا الإشراف المميز للأستاذ الدكتور عمر إعمر في إعداد الفريق وتأهيله للمسابقة.
وضم فريق الكلية الطلبة هادي منزلاوي، وبلقيس الدرديسي، ورند العزازمة، وراما نافع، الذين أظهروا كفاية متميزة في التحليل القانوني وتطبيق القانون في سياقات عملية خلال التصفيات الوطنية، وهو ما أهلهم لتصدر المسابقة.
يُذكر أن مسابقة المحكمة الصورية العربية تُعد من أبرز الفعاليات القانونية الأكاديمية على مستوى العالم العربي، وتهدف إلى تعزيز الفهم العملي للقانون وتطبيقاته بين طلبة القانون من مختلف الجامعات العربية


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