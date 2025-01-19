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سموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة حال عدم العودة للقتال بقطاع غزة

19 يناير 2025
سموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة حال عدم العودة للقتال بقطاع غزة

وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: “سأسقط الحكومة إذا لم نعد للقتال بقطاع غزة بطريقة تسمح بسيطرتنا الكاملة عليه وإدارته”.
وتابع: علينا احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة حماس
وكان سموتريتش قد شدد في وقت سابق على أنه حصل على التزام بتغيير طريقة الحرب لتحقيق حسم نهائي بقطاع غزة عبر السيطرة الكاملة عليه تدريجيا، بعد معارضته الصفقة.
وأوضح أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ستشمل عدم إدخال المساعدات إلى حماس كما هو الوضع الآن، مضيفا أن تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق أهداف الحرب.
وأكد أنه “لن يقبل أي أعذار ولن يجلس بحكومة توقف الحرب ولا تواصل حتى النصر الكامل وتدمير حماس”.
الى ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية إن لواء ناحل يغادر قطاع غزة بعد أن قاتل هناك لأكثر من عام وفقد 67 من مقاتليه خلال المعارك.


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