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الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والبنك الأردني الكويتي يوقعان اتفاقية تقديم خدمات الحفظ الأمين

19 يناير 2025
الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والبنك الأردني الكويتي يوقعان اتفاقية تقديم خدمات الحفظ الأمين

وطنا اليوم:وقعت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اتفاقية تقديم خدمة “الحافظ الأمين” مع البنك الأردني الكويتي يوم الخميس 16 كانون الثاني 2025، حيث ستتولى الشركة بموجب هذه الإتفاقية تنفيذ مهام الحافظ الأمين لمحفظة البنك الاستثمارية.
يجدر بالذكر أن الشركة حصلت على رخصة مزاولة اعمال الحفظ الأمين من هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2022/1/12، انطلاقاً من ايمانها بضرورة تطوير خدماتها على المستوى المحلي والاقليمي، وانسجاماً مع رؤيتها بدعم سبل الاستثمار في المملكة ودعم السوق المالي الأردني واستقطاب مستثمرين من الأشقاء العرب والأجانب الى الاستثمار في الأسهم الأردنية ما يصب في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه. كما تندرج هذه الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة والبنك في تكريس ممارسة التعليمات وقوانين الحوكمة والإدارة الرشيدة في المملكة، وهو ما يتيح ظهور الأردن كبلد أمن للاستثمار يمارس المعايير العالمية في إدارة الاستثمارات والأوراق المالية والاسهم والسندات.
ويمكن للشركة بموجب هذه الرخصة تقديم العديد من الخدمات لجموع المستثمرين بالإضافة إلى حفظ الأوراق المالية تحت سيطرتها؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر تنظيم وحفظ سجلات دقيقة لعملائها، وقبض ثمن الأوراق المالية المباعة من الوسيط ودفع ثمن الأوراق المالية المشتراة الى الوسيط البائع نيابة عن عملائها. كما ستقوم الشركة كحافظ أمين بإرسال تقارير دورية الى عملائها عن محافظهم والحسابات النقدية الخاصة بهم وإعلامهم بكافة الإجراءات المتخذة من قبل مصدري الأوراق المالية والمتعلقة بالفوائد والأرباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بهم، إضافة إلى قبض الأرباح والمتحصلات العائدة للأوراق المالية الخاصة بعملائها، وأية خدمات أخرى لا تتعارض مع القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البورصة


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