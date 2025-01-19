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وزير خارجية الاحتلال : تحرير المحتجزين كلفنا ثمنا باهظا

19 يناير 2025
وزير خارجية الاحتلال : تحرير المحتجزين كلفنا ثمنا باهظا

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الصهيوني غدعون ساعر -اليوم الأحد- إن تحرير الأسرى كلف ثمنا باهظا، مشددا على أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها “لتحرير المحتجزين” جميعا.
وأضاف ساعر -في تصريحات بعد وقت قليل من سريان وقف إطلاق النار في غزة- أن حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليمها أسماء الأسيرات في الموعد المحدد، وشدد على أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق كل أهداف الحرب بإعادة “المحتجزين” وتفكيك قدرات حماس.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن لا مستقبل للاستقرار والأمن للجانبين ما دامت حماس في السلطة بغزة.
وكان ساعر قال أول أمس إن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب بالرغم مما وصفها بالضربات القوية التي وجهتها لحماس، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
وأضاف الوزير أنه “طوال شهور لم نتمكن من إعادة محتجز واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة” في إشارة إلى ضرورة قبول اتفاق التبادل، ووقف إطلاق النار.
وكانت إسرائيل أعلنت أن أهدافها من الحرب على غزة هي “القضاء على حماس واستعادة المحتجزين وضمان عدم تشكيل القطاع تهديدا في المستقبل” وهو ما توسع لاحقا لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم وتعزيز الأمن في الضفة الغربية.


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