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قرارات حكومية مهمة وتحديثات على بعض القطاعات

19 يناير 2025
قرارات حكومية مهمة وتحديثات على بعض القطاعات

وطنا اليوم:ناقش مجلس الوزراء آلية ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، ووجه المجلس الوزارات المعنية بوضع خطط واضحة لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن إجراءات الرقابة أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تزيد عن 15 بالمئة، مع استمرار الجهود لإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
بالإضافة إلى الموافقة على مشاريع جديدة لشركة البوتاس العربية، تشمل مشروعين لإنتاج الطاقة باستخدام الألواح الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 36 ميجاواط، وبدء إجراءات تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لصالح القوات المسلحة الأردنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ومدد مجلس الوزراء مهلة إعفاء أنظمة الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات حتى 28 شباط 2025، لدعم القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 20 حزيران 2024.
ولدعم السيولة المحلية وافقت الحكومة على تسديد متأخرات حكومية مستحقة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسكري والغدد الصماء، والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى شركات توزيع الكهرباء الوطنية.
وجاء القرار ضمن خطة تسديد المتأخرات الحكومية خلال أربع سنوات لدعم السوق المحلي وضمان استمرارية تقديم الخدمات.
وفي ذات الجلسة قرر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، على التقاعد. والبدء بإجراءات تعيين أمين عام جديد وفق نظام التعيين على الوظائف القيادية.


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