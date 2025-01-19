كابيتال بنك يختتم حملة التوفير الأكبر في المملكة بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز مالية قيّمة ورحلات مميزة

وطنا اليوم:اختتم كابيتال بنك حملة التوفير السنوية للعام 2024، والتي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة، تحت شعار “أولها ذهب وآخرها كاش”، بالإعلان عن أسماء آخر خمسة رابحين بالجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمة كل جائزة منها 100 ألف دينار، والتي فاز بها كل من اخلاص مرشود عبد الله حداد من فرع الزرقاء الجديدة، محمد امين عبد الاله احمد الهزايمة من فرع إربد، أنيسة زكريا منصور الشوملي من فرع جبل الحسين، اسيمه محمد عبد الوهاب خليفة من فرع المدينة المنورة، وياسمين عبد الرحمن ابو سماحة من فرع العبدلي الرئيسي.

وقد أقيمت احتفالات الإعلان عن الفائزين في فروع البنك بمحافظات الزرقاء وإربد وعمّان، بحضور عدد من عملاء البنك وموظفيه.

كما شملت الحملة العديد من الجوائز القيمة التي خصصت لحسابات الأطفال، والتي تضمنت رحلات عائلية مميزة إلى Land of the Legends في تركيا، وفاز بها كل من الطفل موسى بولاية والده سمرين توفيق موسى خريس من فرع إربد، الطفل أمير بولاية والده مأمون باسم عبدالغني الخراشي من فرع الصويفية، الطفل يوسف بولاية والده محمد الفواعير من فرع السلط، ميس سلامه لمنفعة الطفل مازن دروزه من فرع العبدلي الرئيسي، وحنين فراس عبدالرزاق غوشة بولاية والدها من فرع الشميساني.

وتُعد حملة التوفير الكبرى إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها كابيتال بنك لتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع، وتقديم قيمة مضافة لعملائه من خلال جوائز مالية وحوافز تشجع على بناء مستقبل مالي مستقر ومشرق.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال نديم خيطان، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك: “نحن فخورون بنجاح حملة التوفير الأكبر في تاريخ البنك التي تجاوزت توقعاتنا، حيث لمسنا حماساً كبيراً من عملائنا للمشاركة بها، وهذا دليل على ثقتهم بخدماتنا وسعيهم للاستفادة من العروض المميزة التي نقدمها. إن ثقة عملائنا هي المحرك الأساسي لاستمرارنا في تقديم الأفضل”.

وأضاف خيطان: “نجاح حملة التوفير الكبرى يؤكد مكانة كابيتال بنك كأحد البنوك الرائدة في المملكة، ويعكس رؤيتنا لتقديم قيمة مضافة حقيقية لجميع عملائنا، سواء من خلال الجوائز أو الخدمات المصرفية التي نقدمها. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من الحملات التي تدعم ثقافة الادخار وتساعد عملاءنا على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم.”

تجدر الإشارة، إلى أن كابيتال بنك سيواصل خلال العام الجاري 2025 في طرح مجموعة من الحملات والعروض الخاصة، وذلك لمكافأة عملائه على تبنيهم لمفاهيم الادخار وعلى ولائهم للبنك واختيارهم له ليكون البنك المفضل لتعاملاتهم المصرفية.