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تكية أم علي تستأنف إرسال المساعدات إلى غزة ابتداء من الأحد

19 يناير 2025
تكية أم علي تستأنف إرسال المساعدات إلى غزة ابتداء من الأحد

وطنا اليوم:أعلنت تكية أم علي عن استئناف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ سيتم خلال الفترة المقبلة إدخال حوالي 60 ألف طرد غذائي لتوزيعها على الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى توفير 20 ألف معطف لمواجهة الظروف الجوية الباردة.
وقال المدير العام لتكية أم علي سامر بلقر، الأحد، إن التكية تعمل على تحضير لحوم الأضاحي وتجهيزها لتصل إلى مستحقيها في غزة، وتشمل هذه الجهود تحضير 10,000 أضحية، بما يعادل تقريبا 250 ألف عبوة من لحوم الأضاحي التي تم التبرع بها خلال عام 2024، وسيتم توزيعها على أهلنا في غزة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها المستمر بمساندة الأشقاء في غزة وتوفير الدعم اللازم لهم، مع الحرص على تنفيذ العمليات ضمن أعلى معايير الشفافية والتنظيم.


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