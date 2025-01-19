حكومة غزة تبدأ نشر الآلاف من عناصر الشرطة في مختلف محافظات القطاع

وطنا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، عن البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وشرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع، فيما أعلنت الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل وفقا للخطة الحكومية لتطبيق الإجراءات كافة التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي.

وأكد المكتب أنه يأمل من الفلسطينيين “تجنّب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة الصادرة عن الإعلام العبري”، داعيا إلى الحذر أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات، ومؤكدا أن عودة النازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار.

كما دعا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الحكومية، والابتعاد عن المناطق المدمرة لتفادي المخاطر التي قد تنجم عنها، وإلى تجنّب المنازل المقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة، والابتعاد عن الصواريخ والأجسام المشبوهة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة ورفع مستوى الوعي.