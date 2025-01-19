نوعم أمير عن ظهور مركبات حماس في غزة :هذا هو بالضبط الفشل العسكري الإسرائيلي

وطنا اليوم:في تصريحات مثيرة، انتقد المحلل العسكري الإسرائيلي نوعم أمير الوضع العسكري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس لا تزال تمتلك مركبات عسكرية في القطاع بعد مرور سنة وثلاثة أشهر على بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأكد أمير أن هذا الوضع يعد بمثابة “الفشل العسكري الإسرائيلي” في تحقيق أهدافه بشكل كامل، معتبرًا أن بقاء هذه المركبات في أيدي حماس يمثل إخفاقًا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل.

وأضاف أمير أن هذا التحدي يعكس ضعفًا في قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الحسم العسكري في غزة، ما يثير تساؤلات حول فعالية الاستراتيجيات العسكرية المتبعة.

الى ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، عن البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وشرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع، فيما أعلنت الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل وفقا للخطة الحكومية لتطبيق الإجراءات كافة التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي.