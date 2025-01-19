بعد إرجاء الهدنة.. وصول أسماء المحتجزات الـ 3 إلى إسرائيل

وطنا اليوم:أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، عن تسلبم الوسطاء، قائمة أسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي تغريدة عبر منصة “تيلغرام”، قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، إنه “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- رومي جونين (24 عاما)، 2-إميلي دماري (28 عاما)، 3-دورون شطنبر خير (31 عاما)”.

وقبيل سريان الاتفاق، قالت حماس، صباح الأحد، إنها ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى “لأسباب فنية ميدانية”، فيما وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوامر لجيشه بأن وقف إطلاق النار “لن يبدأ إلا بعد أن تقدم حماس قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم يوم الأحد”.

وكان قيادي كبير في حماس، أكد الأحد، أنه سيتم “في أي لحظة” تسليم قائمة أسماء المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين ستطلق سراحهم حماس في إطار الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها.

وأكد أن إسرائيل ستعمل بكل جهد لإعادة المحتجزين إلى منازلهم، وستواصل الهجمات ما دامت حماس لم تستجب للمطالب.