تصدع في حكومة نتنياهو .. استقالة بن غفير ووزراء حزبه

وطنا اليوم:أعلن حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يترأسه وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المنتمي إلى أقصى اليمين إيتمار بن غفير استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من أعضاء الحزب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم يعد حزب عوتسماه يهوديت ضمن الائتلاف الحاكم لكنه قال إنه لن يحاول إسقاط حكومة نتنياهو.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير هدد سابقا، بالخروج من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وانتقد بن غفير في مؤتمر صحفي، الاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية، الذي أعلن عنه الوسطاء الأربعاء، قائلا إنه سيمكن الجماعات الإرهابية في غزة من إعادة تجميع صفوفها حتى تشكل مجددا تهديدا للسكان في جنوب إسرائيل.

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة عملية متعددة المراحل تهدف إلى إنهاء القتال في قطاع غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس.

والخميس ، جدد بن غفير تهديده بالخروج من حكومة نتنياهو الائتلافية، إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والجمعة وفي ختام اجتماع الحكومة الأمنية، دان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المعارض لهذا الاتفاق حقيقة أن بموجبه سيُطلق سراح فلسطينيين “محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة” لقتلهم إسرائيليين.