إعلان رفح مدينة منكوبة وغير صالحة للحياة

وطنا اليوم:قال رئيس بلدية رفح ان المدينة في مشهد مأساوي من الدمار والخراب وتحولت إلى ركام وأطلال بفعل العدوان الإسرائيلي واصبحت غير صالحة للحياة.

وقال رئيس بلدية رفح:

تقديرات أولية تشير إلى أن 30 مقرا للبلدية تم تدميرها بالكامل.

15 بئر مياه دمرت من أجل تعطيل الحياة في المدينة.

خروج 9 مراكز طبية عن الخدمة، منها 4 مستشفيات رئيسية.

محو 90% من التجمعات السكنية في عدة أحياء من المدينة.