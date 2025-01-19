وطنا اليوم:قال رئيس بلدية رفح ان المدينة في مشهد مأساوي من الدمار والخراب وتحولت إلى ركام وأطلال بفعل العدوان الإسرائيلي واصبحت غير صالحة للحياة.
وقال رئيس بلدية رفح:
تقديرات أولية تشير إلى أن 30 مقرا للبلدية تم تدميرها بالكامل.
15 بئر مياه دمرت من أجل تعطيل الحياة في المدينة.
خروج 9 مراكز طبية عن الخدمة، منها 4 مستشفيات رئيسية.
محو 90% من التجمعات السكنية في عدة أحياء من المدينة.
إعلان رفح مدينة منكوبة وغير صالحة للحياة
وطنا اليوم:قال رئيس بلدية رفح ان المدينة في مشهد مأساوي من الدمار والخراب وتحولت إلى ركام وأطلال بفعل العدوان الإسرائيلي واصبحت غير صالحة للحياة.