إسرائيل تخرق الاتفاقية .. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في غزة

وطنا اليوم:استشهاد 5 وإصابة نحو 20 برصاص الاحتلال في حي الشجاعية، في حين استشهد 3 آخرون في قصف على حي الشعف شرق مدينة غزة برغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأصيب آخرون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف شمالي القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال بالقذائف المدفعية شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وعلى شارع السكة شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يواصل حالياً قصف أهداف في قطاع غزة، حيث تم قصف عدة أهداف في شمال القطاع ووسطه باستخدام المدفعية والطائرات.

من جهة أخرى، أفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش تنص بأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اليوم على الساعة الثامنة والنصف صباحا (6:30 بتوقيت غرينيتش) لن يبدأ حتى تحصل إسرائيل على قائمة الأسرى المفترض الإفراج عنهم والتي التزمت حركة حماس بتقديمها.