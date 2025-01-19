إحالة أمين وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور إلى التقاعد

وطنا اليوم:قررت الحكومة انهاء خدمات امين عام وزارة الشباب حسين الجبور.

وكان الجبور باشر عمله في وزارة الشباب خلال عقد التسعينيات الماضي، وتدرج في الوظيفة، من مدير مكتب وزير الشباب السابق الراحل سعيد شقم، إلى مدير شباب محافظة مادبا، ثم مديراً لشباب العاصمة لنحو ثماني سنوات، ومساعداً للأمين العام ومديراً للأندية في الوزارة.

وتولى الجبور رئاسة اتحاد المصارعة وعضواً في مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للولاية الأولمبية 2012 ولغاية 2016، وابتعد عن الاتحاد مطلع عام 2017.