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وفاتان دهساً و5 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية

19 يناير 2025
وفاتان دهساً و5 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية

وطنا اليوم:تعاملت كوادر السير والدوريات الخارجية والدفاع المدني مع عدد من الحوادث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نتج عنها وفاتين و4 اصابات وأضرار مادية بالمركبات، كما تسببت مع اعاقة لحظية في عدة مواقع.
وقال ضباط غرفة عمليات ادارة السير المركزي عبر إذاعة الأمن العام، إن الكوادر الميدانية المختصة تعاملت مع حادثي دهس في العاصمة عمان والبادية الوسطى نتج عنهما وفاتان تم اخلاؤهما الى المستشفيات القريبة.
وبدوره، قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم تريلا شحن ومركبة خصوصي على الطريق الصحراوي وتحديدا عند منطقة الابيض باتجاه الجنوب، ونتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم ورفع الاثر المروري وفتح الطريق امام حركة المركبات.
وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة، نتج عنه إصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى غور الصافي.
ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


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