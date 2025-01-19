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الهيئة الخيرية: 100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار

19 يناير 2025
الهيئة الخيرية: 100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الأحد، إن 100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل إلى شمال قطاع غزة فور إنجاز ترتيبات وقف إطلاق النار.
وأضاف الشبلي أنه سيكون هناك أكثر من 100 شاحنة مساعدات أردنية سترسل إلى غزة يوميا في المرحلة المقبلة، وصولا إلى تغطية الاحتياج الكامل في القطاع وفقا لخطة متفق عليها.
وأشار إلى أنه تم دراسة المواد التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الجهات كافة، وستكون هناك انفراجة في إرسال المواد الإغاثية كافة بمختلف أنواعها خلال الأيام المقبلة.
من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” حيز التنفيذ صباح الأحد، على أن يتبعه إطلاق سراح محتجزين بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا، والتي قلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.


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