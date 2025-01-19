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زهدي جانبيك يكتب: الاردن دولة وسطية

منذ 54 ثانية
زهدي جانبيك يكتب: الاردن دولة وسطية

كتب زهدي جانبيك : 

(أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا ما، عسى أن يكون بَغِيضَكَ يومًا ما، وأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا ما عسى أن يكونَ حَبِيبَكَ يومًا ما).

لا ادري من أين جاءنا التطرف والاقصاء، ولا أعلم لماذا لا نستطيع أن نتحاور لخمس دقائق دون ان نلغي الاخر ونشتمه.

يقال بان الشيء يمتاز بنقيضه فقط، وانا لا أعتقد ذلك وأرى ان الشيء يمكن ان يمتاز بذاته ودون ذكر نقيضه. ..

الاردن اعطى حسب قدرته وإمكاناته، وغيره من الدول والمنظمات اعطوا حسب امكاناتهم وقدراتهم … ولا يضرنا شيئا ان إمكانيات غيرنا اكبر من امكاناتنا … ولا يميزها ذلك عنا…

ومن التطرف ان نقول ان الاردن لم يقدم شيئا لمجرد ان عطاء غيرنا كان أكبر من عطائنا…
ومن التطرف ايضا ان نقول ان الاردن هو الوحيد الذي قدم ولم يقم غيره بتقديم شيئا ابدا … ولنعط لكل ذي حق حقه دون زيادة او نقصان ، فهذا أقرب إلى التقوى.

يمكننا أن نصف الواقع كما هو دون إفراط او تفريط … وهذا ما يجدر بنا حتى لا نندم جميعا.

لا تسمحوا للشياطين بسحبكم الى الاطراف والتطرف ، لا الى اليسار ولا الى اليمين … فنحن امة وسطا…

ولا تكونوا كمن يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ).

وكونوا كالمؤمن، إن إصابته سراء شكر، وان أصابته ضراء صبر … حتى لا نندم جميعا …

ماذا سيقول جماعة لم نرى خيرا من الاردن اذا تجدد القتال غدا بعد الافراج عن الأسرى اليهود وعاد الصهاينة الى استكمال الابادة الجماعية ؟؟؟
وماذا سيقول جماعة ان الخير لم يأتي الا من الاردن اذا حل السلام واحتل الأقوياء والاغنياء الساحة كلها وتركونا خارجا كأيتام على مأدبة لئام؟؟؟؟

فلنتق الله بأنفسنا جميعا … ولا نحرق جسورنا … ولنترك الأبواب مواربة قليلا، فلا ندري متى سنحتاجها جميعا للدخول او للخروج


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