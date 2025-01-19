حماس: تأخر تسليم الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية..ونتنياهو يهدد

وطنا اليوم:قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يبدأ في الساعة 6:30 (توقيت غرينتش) ما لم تقدم حركة “حماس” قائمة بأسماء الرهائن.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: “أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بأنه لن يتم بدء وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 (بتوقيت القدس) حتى تحصل إسرائيل على قائمة الرهائن التي تعهدت حماس بتقديمها”.

كما ذكرت “إذاعة الجيش الإسرائيلي”، أن “حماس” لم تسلم حتى اللحظة قائمة أسماء 3 مختطفات متوقع الإفراج عنهن اليوم.