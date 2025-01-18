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بحضور الملك وولي العهد .. جاهة لطلب الأميرة سارة بنت فيصل

منذ 36 دقيقة
بحضور الملك وولي العهد .. جاهة لطلب الأميرة سارة بنت فيصل

وطنا اليوم_حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، جاهة تقدمت لطلب الأميرة سارة بنت فيصل لـ علي الصواف، الأربعاء الماضي.

 

وحضر الجاهة عدد من أصحاب السمو الأمراء وأسرة الصواف.

 

ولدت سمو الأميرة سارة بنت فيصل عام 1997، ولها اهتمامات أكاديمية متعددة، فهي حاصلة على درجتي البكالوريس في العمارة الداخلية، والماجستير في تنظيم المناسبات والتصميم، من جامعة ويستمنستر في المملكة المتحدة. ولسموها اهتمامات رياضية شجعتها على المساهمة في تنمية القطاع الرياضي في الأردن. وتعمل سموها حاليا مساعدة مدير مركز الإعداد الأولمبي، حيث توظف مهاراتها وخبراتها في دعم الرياضيين.

 

ولد علي الصواف في جدة، في المملكة العربية السعودية عام 1997، ودرس في كينغز أكاديمي في عمّان، ثم التحق بجامعة كينغز كوليج في لندن حيث درس البكالوريوس في علوم الحاسوب. ويعمل الصواف حاليا مهندسا في تخصص الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وهو مختص في الحلول التكنولوجية المتقدمة. ولدى الصواف اهتمامات بكرة القدم، ورياضات الفنون القتالية، وغيرها.


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