اختتام فعاليات بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

وطنا اليوم_تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية وبحضور سمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز اختتمت اليوم السبت بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد والتى تعقد بتنظيم من مديرية الأمن العام وبالتعاون والاتحاد الملكي الأردني للفروسية .

وشهدت المنافسات المقامة في ثغر الأردن الباسم مدينة العقبة خلال أيامها الثلاث فعاليات “الرمح ، السيف ، المعلقات” منافسة قوية وندية واضحة بين فرسان الفرق المشاركة .

وتوج المنتخب الأردني بذهبية فئة الفرق في مسابقات اليوم الثالث ( المعلقات) ، وجاء ثانيا المنتخب العراقي ، وحل المنتخب الكويتي ثالثا في منافسات المعلقات .

و ظفر فارس المنتخب العراقي “اسامة لواء” بالميدالية الذهبية في المنافسات الفردية لفئة المعلقات ، وحل ثانيا فارس المنتخب الأردني “حسام الخزاعلة”، وجاء الفارس العراقي “همام يحيي” بالمركز الثالث.

وفي المجموع العام للبطولة ظفر المنتخب العراقي بكاس المركز الاول ، وحل المنتخب الأردني ثانيا ، وفي المركز الثالث جاء المنتخب المصري .

وعلى مستوي المجموع العام الفردي للبطولة ، توج الفارس العراقي “اسامة لواء” بكاس المركز الاول ، وحصد كاس المركز الثاني الفارس الأردني “ادحيم الفاعوري” ، والفارس حصل على كاس المركز الثالث “همام يحيي” ، وحصد الفارس “اسامة لواء” كاس افضل لاعب في البطولة .

واختتمت على هامش البطولة دورات تدريبية دولية متخصصة في رياضة التقاط الأوتاد للمدربين الدوليين، ودورة التحكيم الدولية، بالإضافة لدورة التحكيم الإلكتروني، بإشراف من الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد .

يشار إلى أن التقاط الأوتاد هي إحدى رياضات الفروسية القديمة، وهي أحد تخصصات الفروسية ومعترف بها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وتطورت هذه الرياضة وأصبحت تتنافس فيها الدول على مستوى العالم.

ويضم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد (ITPF)، ومقره في سلطنة عُمان، 47 دولة، وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد.