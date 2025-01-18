بلدية مادبا الكبرى تنفذ يوما وظيفيا يوفر نحو 1500 فرصة عمل في مادبا مادبا

وطنا اليوم – نفذت بلدية مادبا الكبرى اليوم يوماُ وظيفياُ بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى في المملكة وذلك احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح إن هذا اليوم الوظيفي الذي جاء بذكرى عزيزة وغالية على الأردنيين إلا وهي عيد ميلاد قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف إن اليوم الوظيفي شاركت فيه نحو عشر شركات كبرى في المملكة وتوفر فرص عمل متنوعة ومن كل الفئات كل حسب اختصاصه والتي توفر من ألف إلى 1500 فرصة.

وبين إن البلدية حرصت على تنظيم الوظيفي وهو ليس المرة الأولى لتوفير فرص عمل للشباب والشابات والتشبيك بين أبناء المجتمع المحلي والشركات خاصة إن مادبا تعتبر من أعلى النسب في معدلات البطالة.

واوضح أن البلدية أعلنت مبكراً عن هذا اليوم الوظيفي والوظائف المطلوبة في مختلف شركات القطاع الخاص ليكون المواطن على معرفة واطلاع على فرص العمل المتوفرة ويتقدم لها بحسب مؤهلاته وخبراته.

وشهد اليوم الوظيفي الذي نظم في قاعة الكرامة شرقي المدينة إقبالاً كبيراً من المواطنين للإستفادة من فرص العمل المتوفرة معبرين عن شكرهم لبلدية مادبا على تنظيم هذا اليوم والتقدم مباشرة لفرص العمل المتاحة في الشركات المشاركة.