منصّة زين للإبداع تدعو الرياديين للمشاركة في النسخة الجديدة من برنامج “زين المبادرة”

وطنا اليوم_عمّان، 18 كانون الثاني 2025: أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) عن فتح باب التسجيل في برنامج “زين المبادرة” بنسخته الجديدة لهذا العام، والذي يعد أحد أهم برامجها ومبادراتها لدعم المبدعين والرياديين الأردنيين، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال في الأردن، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الجيل الجديد من روّاد الأعمال، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع جاهزة للاستثمار، والمساهمة في نموّها وتطوّرها، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بشركات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.

ودَعت المنصّة عبر صفحاتها على منصّات التواصل الاجتماعي (ZINC Jordan)، الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة في مراحلها الأولية وأصحاب الأفكار الإبداعية، للتسجيل والمشاركة بالبرنامج على مدار العام، حيث سيتم اختيار الأفكار والشركات المطابقة للشروط للمشاركة بالبرنامج كل 4 أشهر، ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمنصّة (https://zinc.jo)، حيث يمكنهم الاطلاع على كامل تفاصيل البرنامج وشروط التقديم.

ويتضمّن البرنامج مسارين أساسيين، هما مسار الشركات الناشئة الذي يستهدف الشركات الناشئة المسجلة في الأردن، والتي يمكن تسجيلها وإدارة أعمالها خارج الأردن، بحيث لا يزيد عمرها عن 3 سنوات، على أن تكون الشركة مدرّة للدخل، وممكّنة عن طريق التكنولوجيا، وأن يكون أحد مؤسسوها متفرغاً للعمل بها بدوام كامل، فيما خُصّص المسار الثاني للأفراد الذين يمتلكون أفكاراً ريادية ممكَّنة عن طريق التكنولوجيا ويرغبون بتحويلها إلى مشاريع، على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون مؤهلاً قانونياً، وأن تكون الفكرة غير مسجّلة، وأن يكون أحد أفراد الفريق متفرّغاً بشكل كامل للعمل على الفكرة.

وستقدّم منصّة زين للإبداع (ZINC) لكل شركة ناشئة يتم اختيارها منحاً ودعماً نقدياً يصل إلى 10,000 دينار أردني، فيما ستحصل كل فكرة ريادية يتم اختيارها على منح ودعم نقدي بقيمة 15,000 دينار أردني، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل، والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.

وسيمرّ المشاركون في البرنامج بعدّة مراحل تبدأ بمعسكر تدريبي مكثّف تحت إشراف نخبة من المدربين والمختصين، يليه جلسات توجيه وإرشاد للمساهمة في تطوير مهارات المشاركين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتمكينهم من جذب المستثمرين، وتعزيز نمو وتطوّر الشركات الناشئة لضمان ديمومتها وتمكينها من التوسّع.

وتحرص منصّة زين للإبداع (ZINC) على إطلاق برنامج “زين المبادرة” سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة حتى نهاية العام 2024 إلى 246 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.