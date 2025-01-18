أورنج الأردن تعزز معارف الرياديين والمبدعين المشاركين في برامجها حول الملكية الفكرية عبر جلسة توعوية

وطنا اليوم _نظمت أورنج الأردن جلسة توعوية بعنوان “الملكية الفكرية ورحلة تأسيس المشاريع الصغيرة” في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية، مستهدفةً عدداً من رياديي برنامج BIG by Orange والمشاركات والمشاركين في مختبرات التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة.

وسلطت الجلسة التي قدمها الخبير الدولي تشارلز شعبان الضوء على أهمية الملكية الفكرية لتأسيس المشاريع الريادية والناشئة؛ حيث غطت عدة مواضيع هامة في هذا المجال، تنوعت ما بين اختيار وتسجيل اسم الشركة، وبناء العلامة التجارية، وأنواع حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، وحقوق النشر، وبراءات الاختراع، والتصاميم، وأسرار التجارة.

وخلال الجلسة التي اتخذت طابعاً تفاعلياً بين المدرب شعبان والمشاركين، تطرق الحضور إلى أهمية توثيق الاختراعات والابتكارات والأعمال التجارية ما يسهم به ذلك في نهاية المطاف في تطوير الأعمال وتعزيز نموها بصورة مستمرة.

وأشارت أورنج الأردن إلى أن تعريف الرياديين والشباب وهم على وشك بدء رحلتهم في عالم الأعمال بموضوع متخصص وعلى هذا القدر الكبير من الأهمية، يعكس التزام الشركة بتوفير المناخ المناسب لنجاحهم وإثراء معارفهم في مختلف الجوانب الخاصة بتأسيس الشركات ما يقود إلى نمو أكبر على المستوى الوطني.

وتندرج هذه الجلسة ضمن منهجية عمل أورنج الأردن التي تحرص من خلالها على أن تكون دائماً مع كل فئة من الفئات المشاركة في برامجها بالمعرفة والأدوات والتمكين والتشبيك.

ومن الجدير بالذكر أن تشارلز شعبان هو واحد من أبرز الخبراء في مجال الملكية الفكرية؛ حيث إنه مستشار أول في جمعية العلامات التجارية الدولية (INTA) لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسياسات الإنترنت، ويتمتع بمعرفة واسعة في الملكية الفكرية، وحوكمة البيانات، والسياسات الرقمية، كما أنه كان أول ممثل من الشرق الأوسط ينضم إلى مجلس إدارة INTA بين عامي 2011 و2014.

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