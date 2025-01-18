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عمان الأهلية تحتفل في محافظة البلقاء بيوم الشجرة  

18 يناير 2025
عمان الأهلية تحتفل في محافظة البلقاء بيوم الشجرة  

وطنا اليوم_شاركت جامعة عمان الأهلية في احتفالية يوم الشجرة التي أُقيمت يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، في محافظة البلقاء برعاية محافظ البلقاء عطوفة الدكتور سليمان النجادا، وبحضور ممثلين من القطاعات الحكومية والخاصة.

حيث شارك ممثلين عن الجامعة من عمادة شؤون الطلبة وعميدة كلية التكنولوجيا الزراعية د. صبحية سعيفان وأعضاء الهيئة التدريسية من كليات (التكنولوجيا الزراعية وطب الاسنان والاعمال والعمارة والتصميم وادارة الضيافة والسياحة) و50 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، مما يعكس روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. 

وهدفت هذه المشاركة الى تعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى المشاركين، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بقضايا الزراعة المستدامة والبيئة.

وكان لكلية التكنولوجيا الزراعية دور بارز في الفعالية حيث ساهمت الكلية بشكل فعّال في تعزيز النشاط الزراعي من خلال بيان أهمية زراعة أشجار الخروب في منطقة الصبيحي على الطريق السلط، بما يعكس التزام الكلية بدورها الريادي في دعم الزراعة المستدامة، ونشر الوعي البيئي، وتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة.

وأعرب المشاركون في الفعالية من أسرة جامعة عمان الأهلية عن تقديرهم لجهود الجامعة وعمادة شؤون الطلبة وكلية التكنولوجيا الزراعية في التعاون لتنظيم الاحتفالية، والدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في تعزيز الوعي البيئي وخدمة المجتمع المحلي، متمنين استمرار مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


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