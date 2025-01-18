تميّز أكاديمي لطلبة بكالوريوس علم التجميل في عمان الأهلية وتوجّه لإستحداث برنامج للماجستير 

وطنا اليوم_التقى رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بطلبة قسم علم التجميل بحضور عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات ورئيس قسم علم التجميل الدكتور يوسف العبيني، والدكتور صفوان العدوان وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حمدان على أهمية التميز الأكاديمي والعملي لطلاب القسم، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المناهج الدراسية وتطوير المهارات العملية التي تعد جزءًا أساسيًا في إعدادهم لسوق العمل.

كما أشار إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تضم أحدث التقنيات والأدوات في مجال التجميل، مما يسهم في تعزيز قدراتهم ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وتحدث الدكتور صفوان العدوان/استشاري الجلدية والتناسلية والتجميل وعضو الهيئة التدريسية في القسم عن أهمية دور الطلبة المقبلين على التخرج بإبراز مهارات عالية في العمل والذي سوف ينعكس على سمعة خريجي التخصص وأهمية وجود حملة بكالوريوس في علم التجميل للعمل في عيادات ومراكز الجلدية والتجميل.

كما تحدث عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات عن الرؤية المستقبلية لتخصص علم التجميل حيث سيتم الى جانب الاجهزة المتطورة الموجودة ، استحداث أجهزة أخرى حديثة ومتطورة لمختبرات قسم علم التجميل بإيعاز من عطوفة رئيس الجامعة ليتم تدريب طلبة التخصص على أعلى مستوى لمواكبة متطلبات سوق العمل .

كما أعرب عن توجه الجامعة الى استحداث برنامج ماجستير لتخصص علم التجميل لإتاحة الفرصة للطلبة لإستكمال الدراسات العليا للتخصص.

من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم لإدارة الجامعة على اهتمامها المستمر بتطوير برامجهم الأكاديمية وتوفير فرص التدريب العملية التي تساهم في صقل مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية.

ومن ثم فُتِح حوار بين رئيس الجامعة وطلبة التخصص وذلك للاستماع إلى ملاحظات وإجابة استفساراتهم.