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الاحتلال سيطلق سراح 737 معتقلا فلسطينيا بالمرحلة الأولى

18 يناير 2025
الاحتلال سيطلق سراح 737 معتقلا فلسطينيا بالمرحلة الأولى

وطنا اليوم_ستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية السبت، وفقا لما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحماس

خبرني – ستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية السبت، وفقا لما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة “تُوافق الحكومة (…) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون”. ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح.


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