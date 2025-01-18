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الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع غينيا الاستوائية

18 يناير 2025
الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع غينيا الاستوائية

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن توقيع بيانٍ مشتركٍ لإقامةِ علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية غينيا الاستوائية، يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

 

‏ووقع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية غينيا الاستوائية السفير أناتوليو ندونغ، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.


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