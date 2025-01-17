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اتحاد منتجي الدواجن : الاسعار انخفضت بنسبة 25%

17 يناير 2025
اتحاد منتجي الدواجن : الاسعار انخفضت بنسبة 25%

وطنا اليوم:قال أمين سر الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن، خالد قاسم، الجمعة، إن نسبة الانخفاض في أسعار الدواجن تجاوزت 25% خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح قاسم، أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أسعارها في متناول المواطنين، وتخدم المزارعين؛ بسبب استقرار الحالة الصحية للدواجن، واستقرار التوريد إلى السوق والكميات الموردة للأسواق.
وأضاف أن استقرار الحالة الجوية دفع إلى استقرار الحالة الصحية للدواجن، كما أن المزارعين اتخذوا إجراءات وتدابير أدت إلى وجود نوعية أفضل من الإنتاج وتزويد أعلى إلى السوق.
وذكر أن “السوق يعتمد على العرض والطلب والكفاءة الإنتاجية”.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد رصدت خلال متابعتها، وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.
وبين أن متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج بلغ 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في العام نفسه


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