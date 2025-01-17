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المومني: الحكومة ستعود للمحافظات لتقييم تنفيذ القرارات بعد عام

17 يناير 2025
المومني: الحكومة ستعود للمحافظات لتقييم تنفيذ القرارات بعد عام

وطنا اليوم:أكدّ وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أنّ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أخبر مجلس الوزراء بالعودة لزيارة المحافظات بعد عام من تاريخ كل زيارة لتقييم تنفيذ القرارات المتخذة.
وقال المومني خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إنّ الصفة الميدانية للحكومة وزيارات رئيس الوزراء الممأسسة والقرارات التي تتضمنها وينشر تنفيذها وكثافة العمل، ساهمت بتحقيق الحكومة أرقامًا جيدة فاستطلاعات الرأي العام المنشورة خلال الايام الماضية.
وبين أنّ الحكومة ستعلن عن البرنامج التنفيذي لبرامج التحديث الثلاث خلال عام 2025، وهناك سلسلة من القرارات التنظيمية والتعليمات التي تم إقرارها، تصب في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لزيادة معدلات النمو، ومنها لتخفيض ارقام الفقر والبطالة.


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