تونس تكتسي بالأبيض.. الثلوج تعرقل الدراسة وحركة المرور

وطنا اليوم:في قرار فرضته رداءة الطقس بعد سقوط كميات كبيرة من الأمطار والثلوج، أوقفت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، الدروس بـ7 محافظات.

وأعلنت الإدارة العامة لمجابهة الكوارث، إغلاق المدارس في محافظات القصرين وبنزرت وجندوبة وباجة وسليانة والكاف ونابل، بعد نزول معدلات قياسية من الأمطار خلال الساعات الأخيرة، وعقب تحذيرات أطلقها المعهد الوطني للرصد الجوي بوجود منخفض جوي بارد.

وأكد معز تريعة، المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية (الدفاع المدني)، مصرع امرأة جرفتها السيول في مدينة سجنان بمحافظة بنزرت.

انقطاع عدد من الطرقات الرئيسية

كما تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه وانقطاع عدد من الطرقات الرئيسية وشل حركة المرور.

كذلك توقفت حركة النقل العام ببعض المدن، وتعذر وصول العديد من الطلبة والموظفين إلى أماكن عملهم خاصة بالعاصمة تونس، حيث تعطلت خطوط الترامواي وبعض خطوط الحافلات.

فيما وثقت فيديوهات وصور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غمرت المياه شوارع العاصمة تونس ومحافظات نابل وبنزرت، وتسببت في قطعها.

غرق الطرقات العاصمة

كما أظهرت مشاهد أخرى تراكم المياه داخل الأحياء والمحلات التجارية والمنازل، وسط دعوات للسلطات المعنية بالتدخل لتفريغها وفك عزلة السكان.

غرق المحلات التجارية

وفي مرتفعات غرب تونس قرب الحدود مع الجزائر، نزلت كميات كبيرة من الثلوج، حيث تزينت شوارع وأشجار وأسطح الأبنية في مناطق تالة ومكثر وعين دراهم وغار الدماء من محافظة جندوبة بحلة بيضاء، بينما تدنت درجات الحرارة ووصلت في بعض الأحيان إلى الصفر.

يأتي ذلك فيما تستعد البلاد لموجة أخرى من الاضطرابات الجوية خلال الساعات المقبلة.

تطلع لموسم زراعي مثمر

يشار إلى أن هذه الثلوج والأمطار تتساقط قرب أكبر سدود البلاد، حيث من المتوقع أن تساهم في تحسين الوضعية المائية التي لا تزال منخفضة، إذ يبلغ المخزون العام نحو 626 مليون متر مكعب، ما يمثل 26.7% من نسبة امتلاء، وفق أرقام نشرها المرصد الوطني للفلاحة الأربعاء الماضي.

وتتطلع تونس إلى موسم زراعي مثمر هذا العام، مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار منذ دخول فصل الشتاء، بعد سنوات من الجفاف، تسببت في انخفاض المحاصيل الزراعية من الحبوب والخضر والغلال، وأثرت على توفر الغذاء، كما أجبرت السلطات على فرض قيود على استخدام المياه.